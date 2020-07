Covid-19. Há 198 surtos ativos em Portugal

Há em Portugal 198 surtos ativos da Covid-19, revelou esta sexta-feira a ministra da Saúde. Em conferência de imprensa, Marta Temido afirmou que existem 40 na região Norte, 13 na região Centro, 127 na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região do Alentejo e 13 na região do Algarve.





Sobre a taxa de incidência no País, a ministra ressalvou que, nos últimos sete dias, é atualmente de 15,7 novos casos por cada 100 mil habitantes.

"Neste indicador, o país situa-se num padrão bastante confortável", disse Marta Temido. a ministra da Saúde.



Já o RT, o indicador que define o grau de transmissibilidade de infeção, situa-se agora nos 0,92%. "Relativamente ao RT, recebemos hoje a atualização do Instituto Ricardo Jorge, e também aqui a evolução é muito favorável: para os dias 16 a 20 de julho, situa-se agora a média nacional nos 0,92, com um intervalo de confiança de 95%", acrescentou.



Relativamente à Área Metropolitana de Lisboa (AML), a ministra garantiu que a incidência da doença tem visto uma tendência decrescente: "A incidência da doença nos últimos 14 dias mantém a tendência decrescente em todos os concelhos na AML, registando valores entre 90 e 120 novos casos por 100 mil habitantes. Estamos perante um caminho que tem sido lento, moroso e difícil, mas com prudência podemos dizer que começa a sugerir bons resultados".