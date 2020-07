Covid-19. Infarmed em reuniões semanais sobre a vacina com parceiros internacionais

Autoridade Nacional do Medicamento "tem participado em reuniões que estão a ter uma periodicidade semanal com os 27 Estados-membros e com a coordenação da Comissão Europeia", de forma a garantir que "todas as linhas em que há investigação e desenvolvimento de vacinas têm um acompanhamento da nossa parte, de forma a que consigamos garantir que temos acesso àquelas que venham a ser as primeiras vacinas, em condições de segurança e qualidade", disse a ministra da Saúde em conferência de imprensa.





Portugal está a acompanhar a evolução do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, estando a ser representado nestes contactos pelo Infarmed, explicou esta sexta-feira Marta Temido."Há neste momento oito consórcios da indústria farmacêutica que estão num processo mais avançado e mais promissor de investigação. Algumas dessas vacinas estão já na fase 3 de investigação", revelou ainda, ressalvando que "é precoce estar a avançar com números"."É evidente que a DGS tem uma estimativa, mas é precoce estar a avançar com a informação do número de doses, eventuais preços ou datas efetivas para a sua disponibilização", concluiu Marta Temido.