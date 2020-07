Covid-19: há 153 lares com casos ativos

"Estamos a falar de 153 lares, ou seja, mantém-se a tendência de decréscimo, o que é um sinal de alento e motivação. Não desistimos de proteger os mais vulneráveis", congratulou-se o governante.

Cerca de 5,5% de todos os lares nacionais têm casos de utentes ou funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde António Sales, durante a conferência de imprensa sobre o boletim da DGS."Atualmente 5,5% dos lares a nível nacional têm casos de funcionários ou utentes infetados. Mantém-se a tendência de decréscimo", informou o Secretário de Estado da Saúde. São, no total, 153 lares com casos ativos."A pedido da DGS os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) encontram-se a fazer uma intervenção profunda sobre a recolha e tratamento de dados epidemiológicos" para evitar erros, explicou o secretário de Estado da Saúde, António Sales. O Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro, explica que estes serviços têm "vindo a promover a integração de vários sistemas" para que haja cada vez mais procedimentos automatizados e com menos erros, facilitando o trabalho dos trabalhadores na linha da frente. "Quanto menos intervenções manuais tivermos nestas operações menos probabilidade há de o erro existir", explicou, referindo-se à desorganização nos números de casos por concelho.Graça Freitas confirmou que há 42 infetados no Carregado. Foram ainda realizados mais de 300 testes a trabalhadores de uma indústria de cerâmicas, cujas instalações tiveram de ser desinfetadas. Mais de 100 ainda aguardam resultado.Foram contratados cerca de 3.900 profissionais de saúde contratados no âmbito da covid-19, reforçou o secretário de Estado da Saúde. "Profissionais de saúde serão contratos consoante as necessidades", acrescentou.Sobre a possibilidade de um segundo surto de covid-19 em outubro, António Sales refere que estão a ser reforçadas as redes de saúde pública e que se vai tentar encontrar uma forma de manter as consultas não-covid, mesmo nessa circunstância.Graça Freitas, andes de falar sobre a covid-19 lembrou-se que se prevêem-se temperaturas muito elevadas e noites "tropicais" em que as temperaturas não vão descer dos 20ºC. "É importante atenção a quatro grandes grupos: crianças, idosos, mulheres grávidas e doentes." Em relação a estas pessoas "é importante não esquecer medidas básicas como beber água", lembrou a diretora-Geral de Saúde.Graça Freitas pediu ainda diminuição de atividade física e proteção ao sol através da indumentária.