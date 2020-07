Covid-19: FC Porto campeão? “Devem evitar-se os ajuntamentos”

"Circunstâncias de comemorar um campeonato ou outra efeméride qualquer são exatamente as mesmas devem seguir as recomendações internacionais e as pessoas têm de evitar ajuntamentos e utilizar máscaras", explicou a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. "O vírus continua a circular em Portugal", lembrou, secundada pela secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira, na conferência de imprensa de apresentação do boletim da DGS. "





O FC Porto pode conquistar o campeonato nacional de futebol já esta quinta-feira. A diretora-geral de Saúde lembra que mesmo que isso aconteça, o país continua a combater a pandemia de covid-19 e que as celebrações devem ser comedidas e seguir as regras impostas pelas autoridades de saúde. Durante a conferência, foi ainda referido que o Governo continua sem conseguir atualizar dados sobre casos de covid-19 por concelho.Este ano, a celebração deste campeonato terá de ser feita de uma forma contida. O lado efusivo tem de passar para uma perspetiva doméstica", afirmou a governante.

Graça Freitas lembrou ainda que em outros países onde se verificaram estes festejos foram seguidos de surtos. "Não foi respeitado o distanciamento social, nem a utilização de máscara. Apelamos para que em qualquer festejo desportivo ou de outro tipo, se cumpram as regras."

Durante a mesma conferência, Graça Freitas abordou o tema da transmissão do novo coronavírus se transmitir pelo ar, hipótese admitida esta terça-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). "A OMS fez uma declaração onde informou ter recebido um documento que põe a hipótese de haver transmissão aérea e a OMS não rejeita essa hipótese e está a analisar o documento. Ou seja, pequenas partículas que ficam em suspensão no ar", explicou.



Sobre as mortes em Reguengos de Monsaraz, Graça Freitas rejeita a hipótese de cerca sanitária, lembrando que foi " identificado um foco num lar, que deu origem a vários clusters dentro do lar e também na população. Está circunscrito, vigiado e acompanhado" e que não há motivo para instalar uma cerca sanitária mais abrangente.