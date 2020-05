Covid-19: Ex-autarca do PS garante que não reparou na data do contrato

AlentejanoHá 7 minutos

Alias gostaria de saber quantas mascaras são pelos 9 milhões para saber qual o prémio pago acima do normal custo das mesmas... porque quando pago 25% acima do preço regular é para ter nas mãos no dia anterior, desconfio que em relação ao preço normal (nos últimos 3 meses antes da crise) são o dobro!