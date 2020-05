Opinião: “Caro fala barato”

A fonte elementar de um Estado de direito tem uma sincope ao ser estimulada a verberação de uma comunidade. Circunscrever ciganos é o agravamento do balázio de 2017, quando, o então, futuro líder do Chega, não fez cerimónia e deixou recado que os ciganos viviam "Quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que se achavam estar "Acima das regras do Estado de direito".

A sensação, que advém da origem dessa pólvora, muito embora já se tenha tornado prevista desde a sua eleição, transmite-me, invariavelmente, o mesmíssimo desprezo por estar em absoluto desacordo com prelúdios perigosos onde os valores essenciais da sociedade livre aparecem de bainha descosida.

O combustível para andar nessa auto-estrada em constante via verde ganha vida na percentagem de votos obtida nas últimas eleições legislativas, 1.3%. E mais vida possui na esperança de açabarcar – salvo seja - o dobro, e quiçá, o triplo, de cruzes nos boletins.

Um deputado na Assembleia da República com rei na barriga. Pois. Que se veja com susto e com mangas arregaçadas uma recente sondagem que coloca em terceiro lugar a força política dirigida por alguém capaz de encabeçar o que considera fundamental: "A criação de um plano de confinamento específico para a comunidade cigana que não aceita, maioritariamente, as regras sanitárias e de autoridade pública para a generalidade dos cidadãos".

A linha, ou coisa que o valha, pôde, em tempos, durante um comício no Porto, estirar o braço de um apoiante. Ventura não se aventura e, de pronto, repudiou a atitude. A verdade é que a fala da extrema direita ficou adormecida logo que o Chega surgiu vindo do cosmo do desporto. Regurgitam idêntica ladainha, mas Ventura de forma eficaz.

Em Portugal, e por este universo fora e dentro, existem gargantas ávidas para aplaudir, e de pé, que os ciganos, todos os ciganos, a etnia cigana inteira do mundo inteiro, são malandros - e estou a ser comedida na adjectivação. Alimentar tal metástase é regar o mal. No campo de extermínio nazi de Treblinka, os ciganos passavam do comboio para a nudez e para morte no gás, em 60 minutos.

Entre os anos de 1941 e 1942, cinco mil ciganos foram confinados a viver no gueto inumano de Lodz, na Polónia invadida. Por conseguinte, recolocar ciganos, e quem quer que seja num gueto. Rasgar o fluxo de centúrias de reticências e de malvada discriminação e pôr mano a mano as oportunidades é o melhor caminho para conquistar a inserção da comunidade cigana na sociedade.