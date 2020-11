Covid-19. Especialistas prevêem pico de mortes na segunda semana de dezembro

Na reunião do Infarmed sobre a evolução da pandemia em Portugal, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes apresentou projeções a curto prazo "com uma série de pressupostos", afirmando que o País vai atingir o pico de casos desta segunda vaga de covid-19 entre 25 e 30 de novembro, com sete mil casos por dia. Relacionado Governo retoma quinta-feira reuniões entre especialistas e políticos no Infarmed

Manuel Carmo Gomes afirma que mesmo com uma redução abrupta na incidência de casos, o aliviar de medidas fez os níveis subir novamente.

Já o pico de óbitos deverá acontecer na segunda semana de dezembro, com cerca de 95 a 100 óbitos por dia.Mesmo atingindo o pico, explica, é preciso perceber o perigo em que está o País. Dando o exemplo da Irlanda,"Mesmo os irlandeses, com o sucesso que tiveram, se não voltam a adotar medidas não estão livres de voltar a ter um aumento", ressalvou."Não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma. Em qualquer oportunidade o R [índice de transmissibilidade] volta a subir", avisou o especialista.Apesar de estar a registar um abrandamento do crescimento da pandemia, a incidência da covid-19 na região Norte ainda é quase sete vezes superior à registada em abril.

"Temos neste momento uma situação em que em geral está a haver abrandamento de crescimento" no Norte do país, a zona onde há mais casos de infeção, afirmou, na reunião, o especialista da Faculdade de Ciência da Universidade do Porto Óscar Felgueiras.

"Estamos neste momento com uma incidência que é quase sete vezes superior à registada em abril no momento mais alto da pandemia e recentemente a tendência foi de haver um certo abrandamento", sublinhou o especialista.

À semelhança do que acontece no país, as faixas etárias com maior incidência são as da população ativa dos 20 aos 49 anos, seguida dos idosos acima dos 80 anos, bem como dos 70 aos 79 anos.