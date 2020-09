Escolas privadas com mais autonomia que as públicas para fechar

Em menos de duas semanas de aulas já foram detetados casos de infeção por Covid-19 em quatro colégios privados nacionais. A solução encontrada para cada um foi diferente, mas autoridades de saúde estão prontas para não distinguir entre escolas privadas e públicas quando for tempo de voltar a confinar. As escolas públicas que abrem esta semana estão apreensivas com possibilidade de terem de voltar ao confinamento.



"António Costa não vai voltar a fechar as escolas. Tenho a certeza absoluta que isso não vai acontecer", assegura Filinto Lima, o presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP). De acordo com o representante das escolas públicas, a decisão de fechar estabelecimentos não vai voltar a passar pelo Governo, mas sim pelos delegados de saúde locais e portanto a decisão nunca será a nível nacional, mas sim a nível local. "Não é o diretor da escola que vai decidir confinar a turma ou fechar a escola" em caso de ser detetado um aluno infetado com o novo coronavírus, mas sim as autoridades locais de saúde.

"Aquilo que vamos ter é: o aluno suspeito de estar infetado vai para uma sala Covid-19 (que há em todas as escolas) e depois será dirigido para o centro de saúde para fazer o teste. Quando o resultado positivo sair, o delegado de saúde será a primeira pessoa a ser informada. Depois de uma entrevista com o infetado" para perceber com quantas pessoas contactou e em que moldes, "irá definir quais as medidas a serem tomadas naquela escola", explica Filinto Lima à SÁBADO.

Já Rodrigo Queiroz e Melo, o diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) explicou, em declarações à SÁBADO, que em caso de Covid-19, as indicações que as escolas privadas têm são iguais às das escolas públicas: contactar de imediato as autoridades de saúde locais. "Não é preciso ligar à DGS. Fala-se com o delegado de saúde e ele sugere aquilo que acha que deve ser feito: fechar esta, aquela ou a outra turma, fechar um ano inteiro, ou até mesmo mandar toda a gente para casa".

Até ao momento são conhecidos quatro casos de colégios onde foram detetados casos de Covid-19 desde o início das aulas. Nos Colégio Planalto e Mira Rio (Lisboa) dois alunos infetados levaram a que 59 alunos fossem colocados em quarentena profilática. Já no St. Julian’s (Carcavelos), foram detetados quatro casos: dois professores e dois alunos do secundário, mas de turmas e anos diferentes. O delegado de saúde local decidiu, em colaboração com o colégio, que seria melhor enviar para casa todas as turmas do desde o 7º ao 12º anos para que tivessem aulas à distância. A AEEP não tem conhecimentos de mais casos a nível nacional.

Queiroz e Melo refere que até ao momento todas as situações tiveram circunstâncias diferentes e que por isso as soluções encontradas foram também diferentes, dependendo do contexto da escola - "se as turmas funcionam em bolhas maiores ou menores, quem foi o foco de infeção" - e que a decisão final cabe sempre à autoridade local e que até ao momento todas as sugestões foram acatadas.

O representante das escolas privadas explica ainda que a ser decidida a passagem para regime não presencial, os colégios têm os meios necessários para o fazer e que estão preparados para essa eventualidade, depois do que aconteceu no último período do ano letivo passado.

Já Filinto Lima diz que a solução de encerrar uma escola inteira e enviar os alunos para casa deve ser sempre uma "solução limite". "As turmas estão isoladas na sala e no recreio e a solução deve sempre passar por fechar primeiro a turma, ou parte da escola e não a escola inteira", como aconteceu, por exemplo, no caso do St. Julian’s que mandou todas as turmas do 7º ao 12º ano para casa.

Filinto Lima mostra-se mais preocupado com a possibilidade de enviar uma escola inteira para casa. "Podemos passar para regime não presencial, ou um registo misto, mas será sempre difícil porque pode haver alunos sem os meios necessários", explica, lembrando ainda que o primeiro-ministro António Costa prometeu computadores para toda a gente até ao final do período, mas que nos primeiros casos pode não haver equipamento disponível para todos.

O problema com esta solução é se for o professor a estar infetado porque, ao contrário dos alunos, os professores não ficam sempre na mesma sala e sempre com a mesma "bolha" de alunos. "Esse caso pode ser potencialmente mais grave, mas vai continuar a depender da avaliação do delegado de saúde local perceber se deve fechar apenas uma turma, enviar só determinados alunos para casa ou então se será mesmo necessário enviar toda a gente para casa", numa situação "muito, muito, muito limite".

Mas o representante dos diretores de escolas públicas está confiante de que o país está mais preparado para lidar com a situação. "Acho que não voltamos a fechar as escolas meses e meses", diz, acrescentando que mesmo no caso de fechar uma escola inteira, há a hipótese de os alunos poderem voltar às aulas "depois do período de quarentena que é de 14 dias".