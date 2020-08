DGS reconhece “risco real” de contágios na Festa do Avante!

Parecer Técnico do evento. No documento, reconhece que existe um "risco real" de contágio:

A menos de uma semana da realização da Festa do Avante! a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou o"No contexto atual da epidemia em Portugal e, em particular, na AML, em situação de contingência, verifica-se, pois, um risco real de que, durante o evento, circulem pessoas infetadas, com ou sem sintomas", lê-se no parecer enviado às redações."A tipologia do evento acarreta diferentes riscos, não só pelo número de participantes mas também pelas caraterísticas, comportamento esperado, local do evento, duração, atividades disponíveis, circuitos de circulação de pessoas, situação epidémica, entre outros múltiplos critérios", refere o documento.De forma a minimizar os riscos de contágio, a DGS considera que o recinto só pode receber 16.563 pessoas em simultâneo - quase metade do número anunciado anteriormente pelo PCP (33 mil).Já o uso de máscara é recomendado a todas as pessoas com mais de dez anos e em todo o recinto. "Com base na aplicação do princípio da precaução em saúde pública e como medida de proteção adicional às referidas na alínea e, recomenda-se o uso de máscara por todas as pessoas com idade superior a dez (10) anos, em todo o recinto, incluindo os espaços destinados a atividades específicas, durante todo o tempo que neles permaneçam, com exceção das regras aplicáveis aos espaços de restauração e similares", pode ler-se.

O consumo de álcool após as 20h00 está proibido, excluindo se for consumido durante a refeição.



Também contrariando o PCP, a DGS define que os espaços destinados a espetáculos devem ter lugares sentados: "Os espaços destinados a espetáculos devem estar organizados em plateia, com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação mencionadas" no parecer.



Questionado sobre a decisão da DGS de divulgar o parecer - após ter sido anunciado no domingo que não iria divulgar o conteúdo da versão final do parecer técnico e que esta decisão caberia ao PCP -, o secretário de Estado da Saúde defendeu que o Avante! "adquiriu um caráter excecional do ponto de vista social e mediático". "Não existe qualquer tipo de discriminação, nem positiva nem negativa, porque as competências da DGS são técnico-normativas", salientou António Lacerda Sales em conferência de imprensa. E a diretora-geral da Saúde ressalvou: "Antes da divulgação recolhemos a concordância da respetiva organização para não criar qualquer tipo de precedente".