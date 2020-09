Portugal regista este sábado cinco mortes por Covid-19, com um aumento de 497 vítimas mortais registado nas últimas 24 horas. Desde 28 de agosto que não havia tantas mortes.Das cinco mortes, quatro aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo enquanto a outra aconteceu a Norte. A região de LVT tem ainda quase metade dos novos infetados, com 243 novos casos.Há um total de 438 pessoas internadas devido à doença, 59 das quais na Unidade dos Cuidados Intensivos. Desde o dia 23 de julho que não havia tantas pessoas nas UCI e desde 22 de julho que não havia tantos internados fora destas unidades.Em vigilância estão 36.055 contactos, mais 343 em relação a sexta-feira, revela ainda o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde deste sábado, referente a todos os dados compilados até às 23h59 desta sexta-feira.Recuperaram da doença 250 pessoas, nas últimas 24 horas. Atualmente existem 17.556 casos ativos no país.