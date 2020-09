Covid-19 em Portugal: Mais 7 mortos e 673 casos em 24 horas

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 673 novos casos de Covid-19 em Portugal. Morreram ainda mais sete pessoas devido ao novo coronavírus. Seis morreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (onde também se registou a maioria dos novos casos de infeção), e uma no Norte.No mesmo período de tempo, registam-se mais 175 recuperados.Há mais 14 pessoas internadas (o que eleva para 452 o número de internamentos), sendo que há menos duas em unidades de cuidados intensivos (são 57, ao todo).Os números atualizados este domingo indicam que 63.983 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus no nosso país e que 1.867 morreram devido à Covid-19.

A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 920 mil pessoas em todo o mundo e infetou mais de 28,8 milhões, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 921.097 pessoas e 28.819.490 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 19.133.300 casos já foram considerados curados pelas autoridades de saúde.