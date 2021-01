Setenta por cento dos 20 militantes do CDS de Vila Nova de Poiares (Coimbra) desvincularam-se do partido no passado recente, disse esta segunda-feira, à, fonte partidária.Segundo Luís Filipe Santos, recente opositor do novo líder distrital do CDS/Coimbra, trata-se de 14 pessoas que assumiram "a ruptura" com o partido por entenderem que ele se transformou "num clube de amigos" e a Comissão Política Distrital (CPD) "numa família".Para o autarca (membro da Assembleia Municipal de Poiares), ou Francisco Rodrigues dos Santos é "apenas um presidente de transição ou existe, de facto, má-fé na relação da direção nacional do CDS com as estruturas locais que não o apoiaram" para a liderança."A pouco mais de meia dúzia de meses de eleições locais, do coordenador autárquico distrital apenas se sabe que tem escassos meses de partido, sem qualquer experiência autárquica", alega Luís Filipe.De acordo com a fonte, o partido, através da CPD de Coimbra (liderada por Jorge Alexandre Almeida), "marcou reuniões, em Poiares, não informando nem envolvendo os dirigentes locais".Se em 2017, a resposta foi adversa a uma coligação com o PSD, "apesar da pressão exercida pelo coordenador nacional autárquico centrista, passados quatro anos, o CDS parece não se ter apercebido que em Poiares a decisão tomada foi a correcta e volta a estar mais preocupado com o Partido Social-Democrata", opina Luís Filipe."São estes os motivos que, ditando a nossa indisponibilidade para o CDS, redobram a motivação para trabalhar pelo concelho", conclui o ex-líder concelhio do partido em Vila Nova de Poiares.