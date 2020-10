Covid-19 em Portugal: mais 16 mortes e 2.535 casos em 24 horas

Depois de duas semanas consecutivas a registar mais de mil casos diários de Covid-19, Portugal ultrapassou esta quarta-feira os 106 mil infetados (106.271). De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram confirmados mais 2.535 casos nas últimas 24 horas.O número de vítimas mortais alcançou as 2.229, com mais 16 óbitos registados desde o dia anterior.Há no País 63.238 recuperados da doença, elevando o total para 1.340.Dos 1.272 doentes internados em Portugal (mais 35 que no dia anterior), 187 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais 11).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo.