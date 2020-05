Autor de "O aprendiz do mundo e outos fantasmas", Pedro Pita foi diretor regional (Centro) de Cultura e é professor visitante na Universidade de Cadiz, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade de Santiago de Compostela.

A defendida reabilitação da Filosofia pode beneficiar do rescaldo da pandemia da covid-19 ou, pelo contrário, fica comprometida?

Há uma relação, porventura constitutiva, entre a prática da Filosofia e o núcleo enigmático do acontecimento. O filósofo intervém (ou, pelo menos, sente-se interpelado e, à sua maneira, responde) quando a "normalidade" é interrompida, quando o quotidiano habitual é ou parece subvertido. Por vezes, intervém quando considera necessário sublinhar uma excepção desapercebida na regra reproduzida e aceite. De qualquer modo, é na determinação (talvez pudéssemos dizer: da invenção) de uma interrogação irrespondida que se localiza o ponto de arranque do trabalho filosófico. A atual pandemia constitui um desses acontecimentos. Em primeiro lugar, pela surpresa.Mas só houve surpresa porque a "cultura dominante" foi-se consolidando como um espaço de cada vez mais respostas para cada vez menos interrogações. Essa "cultura" elaborou, consolidou e foi reproduzindo um otimismo acrítico gerado pelo desdobramento de propósitos de controle: controle da Natureza; controle do tempo e da História; controle, evidentemente, dos indivíduos. Para uma interpretação parcial da modernidade (na acepção histórico-cultural), parcial porque a entende como o processo homogéneo que ela não é, todas as razões para ser otimista resultam desses propósitos de controle. As informações que poderíamos recolher do conhecimento da longa duração dos processos históricos são anuladas pela auto-suficiência do otimismo. Por exemplo: sucessivas vagas de argumentos nascidas nas preocupações ecológicas tenderam a ser desvalorizadas, colocadas como oposição às conquistas da Ciência ou ao progresso técnico ou sujeitas a um tortuoso processo de compatibilização com essas conquistas e esse progresso; ou: muitos politólogos foram peremptórios perante a constelação de acontecimentos de 1989: a História (quer dizer: a tensão interna do devir histórico) estava finalmente a consumar-se na forma da democracia demoliberal. Em comum, no fundamento dessas atitudes, está a intuição, a percepção ou a convicção (podemos escolher) de que a Natureza e a História (já) não têm reservas de sentidos novos: quando muito, nós ainda não sabemos o que, no entanto, já está mais à frente no caminho que estamos a trilhar. Neste ambiente difuso, mas dominante, a hipótese de uma epidemia como esta era uma impossibilidade: a Civilização Moderna controlou as epidemias, o Conhecimento venceu a Doença. Como a mediação entre o processo de inovação científica e o plano das existências quotidianas nem sempre é esclarecedora, quando o acontecimento tem a globalidade e a velocidade desta pandemia, a surpresa ocorre e rasga uma rede de expetativas consolidada. Neste sentido, a surpresa tende a ser interpretada mais como o sinal de uma fragilidade dessa rede do que a irrupção de uma novidade, de um inesperado. Ora, é enquanto "inesperado" que a covid-19, ao suspender o movimento do mundo numa escala desmedida, se torna um objeto de instante interpelação (também) para os filósofos. Numa entrevista, ao tentar esclarecer a relação entre o trabalho do filósofo e o trabalho do historiador, Michel Foucault avançou uma resposta que podemos repescar: "a questão da Filosofia foi durante muito tempo: "Neste mundo onde tudo perece, o que é que não passa? Nós que devemos morrer, o que somos relativamente ao que não passa?" Parece-me que, desde o século XIX, a Filosofia não deixou de se aproximar da questão: "O que é que se passa atualmente, e o que somos nós, nós que não somos talvez outra coisa e nada de mais do que se passa atualmente?" A questão da Filosofia é a questão deste presente que é nós- mesmos. Por isso, a Filosofia, hoje, é inteiramente política e inteiramente histórica". Entendida como "ontologia do presente" – resposta à pergunta: "o que é que se passa atualmente?" – a Filosofia coloca, evidentemente, a pandemia no âmbito das suas preocupações: tem a configuração de um acontecimento e não de uma ocorrência superficial e passageira.





Porventura, essa reabilitação é, hoje em dia, indispensável como nunca terá sido…

A Filosofia é um trabalho de invenção conceitual que permite dar inteligibilidade a uma situação enigmática. Há "épocas" – situações estruturadas, mais ou menos longas – que oferecem respostas convincentes e tendencialmente consensuais – oferecem a(s) resposta(s). A desvalorização da Filosofia, das humanidades e das artes por uma mundividência tecnocientífica que ignore a sua própria historicidade conduz a um paradoxo: é que sem o contributo ativo de historiadores, geógrafos, filósofos, artistas a relação com o presente jamais terá a forma da interrogação e fica presa nas malhas da previsibilidade sem meios, sem instrumentos e sem horizonte capazes de abrir esse presente aos possíveis, porventura inesperados, que lhe são imanentes. Joga contra a Filosofia, as humanidades e as artes o facto de elas serem práticas com temporalidades próprias, a que o regime de temporalidade (e de espacialidade) hegemónico parece ser alheio, no seu culto da instantaneidade ou da imaterialidade. O problema é que, sem desvios mais ou menos longos, a espessura histórico-conceitual dos problemas não se dá a pensar, mas unicamente a captar ou a reconhecer. Necessitamos de respostas adequadas. Mas, como escreveu um inesquecível mestre de Filosofia, o também poeta Vítor Matos e Sá, temos também o "direito às perguntas / e à fonte das perguntas".

Como estudioso da estética, que lugar reconhece à arte para lidarmos com os ‘fantasmas’ inerentes à pandemia do novo coronavírus? E a que lugar pode a democracia aspirar?



A espontaneidade criativa das pessoas logo nos primeiros dias de "confinamento" foi expressiva. Muitas, recusaram a discrição doméstica e quiseram ser vistas e provocar um momento de partilha e comunhão. Aquilo a que a nossa tradição cultural chama "arte" também está aí, nos movimentos de corpos que se ilimitam em estritos limites. As artes testemunham a possibilidade dessa ilimitação. A ordem das coisas não está condenada a ser o que é: o possível é real como surpreendente e inesperado. Acontece que a "cultura dominante" foi situando nas artes o tempo e o modo da experiência tranquila da surpresa e do risco, da desmedida das grandes emoções, da provisória des-ordenação do mundo. Foi configurando essas experiências como lazer ou divertimento – uma ocupação sem consequências no intervalo das atividades fundamentais. Por todos os meios, procuramos esconjurar o desconhecido ou, pelo menos, arrumá-lo (para o desvitalizar) numa zona onde seja inofensivo (nas artes, precisamente…). O que vimos reforça, contudo, uma pergunta: De que ficaríamos privados se, de repente (esse "de repente" inesperado que estamos a viver), deixasse de haver teatro, música, dança? Ficaríamos privados de focos de alteridade, de possíveis que ganham forma. Mais: como a arte cria um comum que não lhe préexiste (lição de um filósofo que prezo, Mikel Dufrenne), ficaríamos privados de meios de contraposição da ordem social (tal como ela imediatamente se nos apresenta) a "possíveis" que lhe são imanentes. A pandemia tornou visíveis os limites de considerar as artes exclusivamente como adereço ou luxo ou atração. A arte é a única coisa que resiste à morte (Malraux e Deleuze), a arte é aquilo que resiste mesmo que não seja a única coisa que resiste. Neste caso (é uma hipótese) resistir à dissociação entre o "arcaico"e o "moderno", resistir a querer viver num "moderno" esquecido de que a "origem" (ou o "arcaico") opera continuamente no processo que originou. As artes sabem isso. A surpresa, o sobressalto, o assombro perante a dimensão da pandemia mostra que o tínhamos esquecido.

Não há risco de a democracia ser posta em xeque, mediante ataques desferidos pelos inimigos da(s) liberdade(s) em nome do combate à covid-19?

O combate à covid-19 vai prosseguir um processo de controle. Não o inicia. Há uma ideia forte que circula por algumas orientações filosóficas, nas últimas décadas, e que vale a pena retomar: entre a ideia de emancipação e a ideia de controle não há oposição mas implicação mútua. A tradição Iluminista designa por emancipação o processo que liberta dos dispositivos de controle. Mas é cada vez mais visível que os dispositivos de emancipação são dispositivos de controle: a vídeo-vigilância, o GPS, os cartões de crédito, os drones, os telemóveis são, ao mesmo tempo, dispositivos de emancipação (no sentido em que querem afirmar-se como instrumentos de segurança e libertar de constrangimentos espácio-temporais) e dispositivos de controle (no sentido em que identificam, acompanham e permitem reconstituir os movimentos dos indivíduos que circulam livremente em espaço aberto). Não sei como é que se vão desenvolver atos de resistência. Até agora, as coisas não têm sido especialmente brilhantes: ainda nos lembramos de quando era assegurado que jamais um mesmo cartão conteria número de cidadão, o de identificação fiscal, o de Segurança Social e o de utente da saúde?

Como acautelar que o reforço da autonomia individual proporcionado aos cidadãos pelas novas tecnologias não venha a sucumbir à massificação do se uso?

Sob a grande reserva da minha pouca competência quanto às chamadas "novas tecnologias" (afinal já não tão "novas" como isso), atrevo-me a prolongar, a este propósito, o sentido da minha resposta anterior. Que haja, na utilização das "novas tecnologias", um reforço da autonomia individual libertadora de condições de controle – é o que me parece discutível. Neste sentido, a simples utilização das "novas tecnologias" é já, desde as operações mais simples, mais ou outra coisa do que a "massificação" (no sentido que julgo ser o da pergunta). O terreno já não é, suponho, o da transformação da singularidade do indivíduo na desindividualização da massa: é a integração da individualidade dos indivíduos num "sistema" que proporciona operatividade e eficácia de que não sabemos exatamente o preço.



Em entrevista concedida por Paolo Giordano ao Expresso, a entrevistadora diz que "o vírus [da covid-19] se serve das nossas relações afectivas e nós, por afecto, abdicamos das nossas relações". Que dizer deste paradoxo?

Talvez possa surpreender, mas não estamos numa guerra. A metáfora não é adequada. A guerra tem um inimigo que, por qualquer razão, se dispôs a combater um outro (exército, povo, nação). Neste caso, não penso que se possa falar, em rigor, de um inimigo. O que aconteceu foi que, como já sugeri atrás, a nossa convicção de controle da Natureza fortaleceu a confiança eurocêntrica de que estavam extintas as possibilidades de surtos como este. Como se tivéssemos (nós, o mundo desenvolvido) chegado a um limiar de prosperidade em que as condições das epidemias estivessem, para sempre, extintas. A surpresa rapidamente deu lugar ao assombro: este vírus não tem alojamento privilegiado (como se disse que outros tinham, em epidemias anteriores), dá e não dá sinais da sua existência (os referidos portadores assintomáticos), não é um espectro nem um fantasma, mas um ente singularíssimo, para o qual não encontramos termo de comparação. Essa singularidade manifestou-se: fez o impossível, suspendeu o movimento do mundo. O ambiente que os filmes-catástrofe tinham conseguido figurar, para deleite da nossa necessidade de emoções tranquilas, é, afinal, o nosso. O efeito maior deste vírus foi globalizar a colocação da sobrevivência como risco imediato e obrigar a pensar os movimento e os gestos mais simples. Sob a forma deste vírus, mais do que acontecera em ocasiões anteriores, o mundo (ou a natureza) implicou o desejo de sobrevivência numa estratégia defensiva (individual e social) incomparável. Talvez (talvez!…) queiramos aprender, agora, que o poder sobre a Natureza é parcial e provisório. Para complicar as coisas, só sabemos "depois"…



Que lugar reserva António Pedro Pita à ética na estética da conduta humana?

Num livrinho que publiquei, há anos, sobre a experiência estética, quis mostrar, logo no título, a ideia de que a ética era inerente à estética. E escrevi: «A Experiência EstÉtica». Um revisor zeloso apressou-se a corrigir a maiúscula errada. Fiquei muito triste…