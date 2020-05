186 novos casos de contágio na região.

Ao contrário da região norte que tem vindo a decrescer o número de casos de covid-19, nota-se a persistência do número de casos na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A ministra da Saúde, Marta Temido refere que fenómeno não será um reflexo das medidas de desconfinamento adotadas, mas sim a casos que surgem em determinados locais de trabalho. Nas últimas 24 horas foram detetados"Tudo leva a crer que estejamos perante surtos de novos casos associados a determinados locais de trabalho e empreendimentos comerciais e industriais e também a algumas situações de obra, de construção civil", refere e ministra da Saúde. A governante assegura que está já a ser feita uma avaliação do "cumprimento das recomendações nesses empreendimentos e nessas obras"."Não serão os incumprimentos das regras gerais pelas estruturas laborais que estarão a originar, provavelmente, estes focos. Mas sim algum relaxamento nos momentos que não são de trabalho formal — almoço, mudas de roupa, eventual utilização de meios de transporte coletivos, que não transporte públicos", assegurou a ministra durante a conferência de imprensa deste sábado."Iremos fazer um trabalho mais de detalhe para conter estes focos, com uma atenção especial para estes aspetos que não estão dentro da disciplina rígida do comportamento no local de trabalho", afiançou a ministraPortugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.