Portugal prevê vacinar mais de 10.500 pessoas por dia até março

A vacina para a covid-19 vai começar a ser tomada no início de janeiro pelo primeiro grupo prioritário, que abrange 950 mil portugueses. No cenário mais provável traçado pela comissão técnica – pode ser encurtado ou alongado um mês, consoante a disponibilização das doses –, devem ser vacinadas aproximadamente 10.555 pessoas por dia nos primeiros três meses do ano. Mas o esforço logístico é duplicado, já que no mesmo período serão administradas duas doses.