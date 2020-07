Covid-19: Costa diz que 19 freguesias vão continuar em estado de calamidade

O primeiro-ministro deslocou-se a Sintra para avaliar a resposta à pandemia. António Costa lembra que a vírus incide, especialmente, sobre quatro concelhos da Aérea Metropolitana de Lisboa, em particular sobre 19 freguesias que estão atualmente estado de calamidade. O primeiro-ministro referiu que essa situação não se deverá alterar depois da reunião com os especialistas a 15 de julho.

"Não antecipo que se altere o estado de classificação nas diferentes partes no país", disse o governante.

António Costa admite que é cedo para perceber se as medidas implementadas pelo Governo há uma semana surtiram efeito, mas indica que a tendência é de descida do número de casos. Relativamente ao conjunto da Área Metropolitana de Lisboa, o primeiro-ministro admitiu a possibilidade de haver "alguma evolução". "Vamos ver, mas ainda falta mais de uma semana" para essa decisão ser tomada, alegou.



Já no que respeita a 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Amadora, Lisboa, Loures e Odivelas, António Costa declarou o seguinte: "Para já, não antecipo que haja condições para avançarmos no sentido de diminuir o grau de classificação do estado de exceção".

O Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, ao lado do primeiro-ministro, sublinhou que Sintra é um concelho singular e que, por isso, "é pedido um trabalho especial".