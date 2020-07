O antigo diretor dos jornais Expresso e do Sol foi condenado por devassa da vida privada. O juiz condenou Saraiva a pagar indemnizações aos autores da queixa e assistentes no processo, a jornalista Fernanda Câncio e um seu ex-namorado que trabalhava no Expresso, avança o Diário de Notícias . Em causa está o livro Eu e os Políticos - O que não pude (ou não quis) escrever até hoje, escrito por José António Saraiva e publicado em 2016.