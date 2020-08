"O Estado Português associa-se assim à aquisição de vacinas contra a doença COVID-19 no âmbito do procedimento europeu centralizado, sendo que a Resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada corresponde à primeira fase dos procedimentos aquisitivos, a realizar em 2020, assegurando a aquisição de 6,9 milhões de doses e assumindo como referência a estratégia nacional e correspondentes populações-alvo a definir pela Direção-Geral da Saúde", refere um comunicado do Executivo enviado às redações.







"Por decisão da Comissão Europeia foi aprovado o modelo de acordo com os Estados-Membros sobre a aquisição de vacinas COVID-19 e procedimentos conexos, que atribui a cada um dos Estados-Membros o direito de aquisição de uma quantidade determinada de vacinas contra a doença COVID-19", pode ainda ler-ser.

O primeiro-ministro admite que o outono e o inverno podem vir a ser piores do que o país enfrentou até agora. António Costa apelou à responsabilidade individual de cada um para se proteger, afirmando que o país não poderá voltar a fechar como fez em março."Temos de nos preparar porque não teremos a capacidade de resposta que tivemos em março, quando encerrámos as escolas", disse esta quinta-feira o chefe de Governo, acrescentando ainda que as empresas irão ter de continuar em atividade para prevenir o possível prejuízo. Mas Costa diz ter confiança de que "a comunidade está mais preparada".O primeiro-ministro deixou ainda a garantia de que uma nova unidade de cuidados intensivos em Vila Nova de Gaia estará pronta até novembro.Num conselho de ministros eletrónico, esta quinta-feira, foi acordada a aquisição de seis milhões e 900 mil vacinas entre as doses conseguidas pelo acordo celebrado por Bruxelas, notícia que Costa encara como "uma luz ao fundo do túnel".