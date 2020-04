Covid-19: Contratadas 1.400 pessoas para hospitais. Há 1.435 profissionais de saúde infetados

todas as áreas para o combate a este vírus, explicitou o secretário de Estado, confirmando ainda o número de profissionais da saúde infetados por este vírus.

"As pessoas que estão nos lares ilegais são para nós iguais às pessoas que estão nos lares legais", reforçou.





Sobre as discrepâncias dos dados oficiais com os das autarquias, Diogo Cruz admite que isso tem a ver com o local onde a pessoa mora, ou onde o hospital foi feito o teste.

António Sales lembrou que se celebra esta terça-feira o dia mundial da saúde e aproveitou para prestar homenagem a "todos os profissionais de saúde". E lembrou que o mundo "celebra" este dia "a braços com a mais grave pandemia dos últimos 100 anos".

O Governo confirmou esta terça-feira que há 1.435 profissionais de saúde infetados pela covid-19, entre eles 240 médicos, 370 enfermeiros e os restantes são assistentes técnicos e operacionais e que foram já contratados 1.400 desde o início da crise de saúde.Já foram feitos mais de 1.400 contratos com profissionais de saúde de"Relativamente a Aveiro, quero dizer que tem sido um hospital com uma afluência superior ao expectável e que por isso o consumo é superior ao expectável", justificou o secretário de Estado, respondendo sobre as declarações do autarca que revelou que não havia testes. Sales diz que zona centro irá receber 10 mil testes hoje, 2 mil em Aveiro.O governante disse que todas as pessoas em "lares ilegais" serão testados se sinalizados pela Segurança Social.Diogo Cruz, subdiretor da Saúde, explicou que tem fornecido dados anonimmizados a comunidades científicas e estão a trabalhar com a FCT de forma a acelerar a disponibilizar estes dados e diz que nos próximos dias o mesmo será mais rápido.