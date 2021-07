Covid-19: Conheça todas as medidas anunciadas pelo Governo

Devido ao aumento de novas infeções, o Governo pede aos cidadãos que evitem "comportamentos de risco". Foram ainda anunciadas novas medidas para conter o avanço da pandemia. Há 45 concelhos onde é imposto o recolher obrigatório.



A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva anunciou todas as novas medidas específicas para os concelhos em risco muito elevado ou elevado. E informou ainda que a proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai manter-se no próximo fim de semana



Regras para os concelhos em risco muito elevado:



- teletrabalho obrigatório sempre que as funções o permitirem;

- os espetáculos culturais têm de terminar antes das 22h30;

- ginásios deixam de ter aulas de grupo;

- modalidades desportivas de médio e baixo risco continuam a ser permitidas;

- modalidades desportivas de alto risco deixam de ser permitidas;

- casamentos, batizados e semelhantes com 25% da lotação;

- restaurantes, cafés e pastelarias podem estar abertos até às 22h30 ou até às 15h30 ao fim-de-semana e feriados (no interior máximo de quatro pessoas por grupo e em esplanada podem ir até às seis pessoas por grupo);

- comércio a retalho poderá funcionar até às 21h durante a semana e ao fim-de-semana e feriados até às 15h30;

- retalho alimentar pode funcionar até às 19h durante o fim-de-semana e aos feriados;

- limitação de circulação na via pública a partir das 23h.