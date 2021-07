Circulação limitada a partir das 23 horas em concelhos de risco elevado e muito elevado

"Portugal está numa situação mais difícil do que estava que ainda não parou de piorar"

"Nós iniciámos o desconfinamento em março apresentando regras e matriz para acompanhar evolução da pandemia. É hoje visível para todos e todos compreendem a decisão em que estamos, que não compara com momentos difíceis vividos pelo País no último ano e meio, mas é complicada", detalha Mariana Vieira de Silva. "É necessário que todos, no dia a dia, possamos cumprir [as regras]. Portugal está numa situação mais difícil do que estava que ainda não parou de piorar."