Os espaços destinados em Coimbra, pelo Hospital dos Covões, a doentes críticos com covid-19 possuem apenas duas vagas num universo de 44 camas, soube, hoje, a SÁBADO.Dois deles esgotaram a capacidade (um com 16 camas e outro com nove) e em cada um dos outos dois (com nove e 10 camas) há apenas uma vaga.Acresce que o espaço cuja lotação é de 16 camas está preenchido por pacientes que, a qualquer momento, podem necessitar de ventilação, existente apenas naqueles que reúnem duas vagas.Fonte hospitalar disse à SÁBADO estar a ser equacionada a abertura de cuidados intensivos nos antigos HUC, que são um dos polos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) alocado a doentes com o novo coronavírus, a par do de Covões (HG - Hospital Geral).O CHUC activou, recentemente, o seu terceiro nível para doentes críticos com covid-19, recorrendo ao recobro da Unidade de Cirurgia de Ambulatório.No HG, nesta fase de segunda vaga, há uma coabitação de pacientes com o novo coronavírus e de doentes não covid-19, a qual não existiu na primeira vaga, o que suscita "problemas acrescidos na gestão de todo o processo", adverte a enfermeira-directora, Áurea Andrade, numa comunicação dirigida ao pessoal de enfermagem do CHUC."Temos de nos reinventar e [de] ser capazes de gerir os nossos melhores recursos em ambiente de contingência", apela Áurea Andrade, em documento a que a SÁBADO teve acesso.Neste contexto, a enfermeira-directora do CHUC louva as equipas incumbidas de cuidar de portadores do novo coronavírus, "sem esquecer todas as outras, que, quase diariamente, vêem a sua dotação reduzida para ser possível reforçar a dotação dos serviços afectos à covid-19".