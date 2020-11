Covid-19: Autarca de Vila Real resignado com inclusão na lista de risco elevado

O presidente da Câmara de Vila Real disse hoje resignar-se à inclusão na lista de municípios com "risco elevado de transmissão" e que as medidas vão ter um "impacto significativo", esperando que tenham sido "bem ponderadas e estudadas".

"Infelizmente, Vila Real tem um número de casos por 100 mil habitantes superior aquele que é aceitável. Temos que nos resignar a esta inclusão", afirmou Rui Santos à agência Lusa.

Vila Real foi incluída na lista de 121 municípios onde, a partir de quarta-feira, vão ser implementadas mais restrições, como o dever cívico de recolhimento domiciliário, teletrabalho e a suspensão de feiras e mercados.

Os restaurantes nestes 121 concelhos têm de fechar até às 22:30 e todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar, na generalidade, às 22:00.

No sábado, o município contabilizava cerca de 110 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

"O que eu espero é que as medidas tenham sido muito bem ponderadas, muito bem estudadas e, sabendo nós que este é um mundo desconhecido, este o da pandemia, espero que as medidas tenham em consideração as melhores práticas a nível mundial e o melhor daquilo que a ciência sabe", referiu.

Para Rui Santos, "obviamente que o impacto vai ser significativo".

"Tivemos esse impacto no confinamento do início da pandemia e agora vamos ter novamente um impacto muito significativo. Em termos económicos e sociais, direi, todo este processo ligado à pandemia é uma catástrofe. Também para a saúde pública, obviamente", afirmou o presidente da autarquia transmontana.

Além das medidas implementadas pelo Estado, Rui Santos lembrou que o município está também a fazer a desinfeção das ruas e, ainda hoje, estão em vigor "regras muito estreitas para a visitação dos cemitérios".

"Vamos tentando, em função das circunstâncias, adaptar a lei à nossa realidade", frisou.

No distrito de Vila Real, 11 dos 14 concelhos estão incluídos na lista anunciada no sábado pelo Governo: Alijó, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.

De fora desta lista ficaram os municípios de Boticas, Montalegre e Valpaços.

Os concelhos abrangidos pela medidas delineadas no Conselho de Ministros de sábado têm mais de 240 casos de infeção com o vírus da covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e será este o critério que servirá para atualizar a lista de municípios sujeitos a medidas restritivas a cada 15 dias, seguindo um princípio definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Há uma exceção para surtos localizados em concelhos de baixa densidade.

Duas outras medidas aprovadas abrangem todo o território continental e não apenas estes 121 concelhos, como a limitação de grupos de seis pessoas nos restaurantes e prolongamento da situação de calamidade por mais duas semanas.

Em Portugal, morreram 2.507 pessoas dos 141.279 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.