Um homem que matou a mãe, alegando desespero ao cuidar dela, acamada, foi condenado, esta terça-feira, pelo Tribunal de Coimbra, a 16 anos e meio de prisão.Paulo Manuel, que sufocou a progenitora, quase octogenária, num quadro descrito pelo Ministério Público (MP) como típico de personalidade possessiva, confessou o crime de forma espontânea e sem reservas.O arguido, residente em Semide (Miranda do Corvo), terá tentado suicidar-se ao ver a mãe morta e, independentemente de ser considerado imputável, carece de acompanhamento médico com valência psiquiátrica.Segundo o MP, a conduta do indivíduo foi pautada por não acatar a ida iminente da mãe para um lar. Pessoas que o conhecem opinam que ele agiu com o desejo de a poupar a suposto sofrimento inerente à institucionalização.Paulo Manuel, que tal como o irmão sofre de doença degenerativa, foi descrito na audiência de julgamento, por testemunhas, como uma pessoa introvertida, tendo-se divorciado pouco tempo antes de cometer o crime. A falecida, que era viúva, ficou acamada na sequência de uma intervenção cirúrgica a que se submetera no final de 2019.Para a magistrada que representou o MP, o caso do arguido é desconcertante, sendo que, apesar de ter matado a mãe, deixara de trabalhar como pedreiro para poder acompanhá-la de perto com ajuda de outros familiares.Num registo especulativo, há quem levante a hipótese de o parricida ter cometido o assassinato num contexto de eventual discussão com a mãe, cujos rendimentos ele geria enquanto herdeiro e cuidador.Acusado de homicídio qualificado, Paulo Manuel, 46 anos de idade, sem pai desde a infância, foi condenado pela autoria do crime em circunstâncias que revelam "especial censurabilidade ou perversidade".