O primeiro-ministro português manifestou esta sexta-feira a convicção de que um acordo sobre o plano de recuperação económica da União Europeia (UE) estará concluído no próximo Conselho Europeu, a realizar em meados de julho.Em conferência de imprensa após o Conselho Europeu de hoje, que se realizou por videoconferência, António Costa disse que a reunião mostrou a vontade comum de concluir o processo negocial já em julho."Como era de esperar foi um Conselho onde cada um procurou marcar o seu território negocial, mas todos manifestaram a vontade firme de em julho concluirmos esta negociação, quer para a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual quer para a aprovação do novo programa de recuperação da UE", indicou.