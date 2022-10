Costa já felicitou Lula. Marcelo aguarda 'período promissor'

António Costa felicitou Lula da Silva pouco depois de o Supremo Tribunal Eleitoral (STE) brasileiro ter confirmado a vitória do novo presidente brasileiro. Cerca das 23h07, o primeiro-ministro português, que tinha feito um vídeo de apoio a Lula da Silva, fez uma publicação no Twitter: "Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula da Silva pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais."