Portugal

Corpo de mulher encontrado em Tabuaço é de Francisca Santos, a mulher brasileira desaparecida desde junho

Junto do cadáver, encontrado perto da casa da brasileira, estava um chaveiro e uns ténis que, de acordo com as informações recolhidas pelo CM, são de Francisca.

Foi encontrado esta quinta-feira o corpo de Francisca Santos, a cozinheira brasileira de 44 anos desaparecida desde junho do ano passado. O corpo, já em elevado estado de decomposição, foi descoberto perto de casa da mulher, juntamente com um chaveiro e uns ténis que, de acordo com as informações recolhidas, são de Francisca.

