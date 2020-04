houve um decréscimo de cerca de 181 mil consultas médicas hospitalares e que foram adiadas nove mil cirurgias. Foram ainda registadas menos 320 mil consultas nos centros de saúde e que também se realizaram menos 360 mil consultas de enfermagem.

um exemplo de como se pode compatibilizar a comemoração de uma data importante para o nosso país com regras de controlo de infeção, com regras de segurança e com regras de proteção da saúde". Já sobre os movimentos na rua que se tem incentivado, afirmou que é essencial não abrandar o nível de contenção, mas ressalvando: "Mesmo que se venha mais para a rua porque o dito passeio higiénico também faz bem, temos de fazê-lo de forma regrada".

Portugal regista hoje 880 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na sexta-feira, e 23.392 infetados (mais 595), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que os critérios que levam um doente a ser considerado recuperado foram alterados. "Está livre de doença quem tenha tido os seus sintomas resolvidos, ultrapassados e simultaneamente tenha testado negativo para Covid-19". A diferença para o anterior método está no facto de só ser necessárioo um teste negativo para quem esteja em isolamento há 14 dias, depois de ter começado a demonstrar sintomas. Para os doentes que tenham tido internamento, "mantém-se o critério de dois testes negativos, com intervalo de 24 horas" para que seja dado como recuperado, explicou a governante."Na última semana temos trabalhado intensamente na preparação de um eventual desconfinamento", explicou a ministra da Saúde. "Não vamos erradicar já a doenças e temos de aprender a viver com a SARS-COV-2", admitiu Temido durante a conferência diária.A ministra da Saúde confirmou queNo entanto, fizeram-se mais consultas não presenciais, afirmou."Queremos estimular esse aumento e tornar as consultas não presenciais uma prática mais comum".A partir do dia 28, a Linha SNS24 deixa de prescrever testes para despistagem para covid-19, segundo a norma publicada este sábado pela Direcção-Geral de Saúde. Neste documento, que regula o circuito das pessoas que têm suspeita de terem covid-19, a DGS suspende a requisição do teste laboratorial para SARS-CoV-2 pela Linha SNS24. A competência passará para o médico da equipa de saúde das unidades de saúde familiar."Quando o SNS, com o empenhamento insuperável de todos os seus profissionais, responde com eficácia a um quadro tão difícil, penso que se fez a prova de que tinham razão os que o construíram. Fica uma obrigação de o manter", disse a ministra da Saúde sobre as celebrações do 25 de Abril no Parlamento acrescentando ainda: "Não assinalar o 25 de abril seria admitir que viveríamos bem sem ele".Já Graça Freitas disse que a Assembleia da República deu "

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 854 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 3%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 595 casos do que na sexta-feira, respresentando uma subida de 2,6%

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (502), seguinda da região Centro (188), de Lisboa e Vale do Tejo (170), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.