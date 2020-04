Coronavírus já matou 880 pessoas em Portugal

Já há 23392 infetados no país. Morreram 26 pessoas nas últimas 24 horas, aumentando para 880 o número de mortos.Verificaram-se 49 recuperações e 595 casos de novas infeções, revela o boletim epidemiológico da DGS.Há ainda 186 pessoas internadas na Unidade de Cuidados Intensivos. Há oito dias consecutivos que este número tem vindo a descer.

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 854 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 3%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 595 casos do que na sexta-feira, respresentando uma subida de 2,6%

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (502), seguinda da região Centro (188), de Lisboa e Vale do Tejo (170), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.