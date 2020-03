Coronavírus: PSP distribuiu 11 mil viseiras em acrílico pelos polícias

A PSP distribuiu 11.000 viseiras em acrílico pelos polícias em serviço operacional durante o estado de emergência devido à pandemia de covid-19, prevendo dotar todo o efetivo com este equipamento, avançou hoje à Lusa aquela polícia.

O porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), intendente Nuno Carocha, referiu que a PSP adquiriu mais de 20 mil viseiras em acrílico, tendo já distribuído 11.000 e prevê entregar na terça-feira outras 3.000.

Segundo o porta-voz da PSP, as viseiras vão ser distribuídas por todo o efetivo, mas atualmente foram entregues aos polícias que correm mais riscos e contactam com as pessoas na rua.

Nuno Carocha precisou que, devido ao agravamento do risco, os polícias em serviço operacional têm de usar a viseira em permanência, não sendo por isso necessário o uso de boné policial.

O mesmo responsável disse ainda que a PSP já difundiu pelo efetivo quatro vídeos com procedimentos de segurança e o último estava relacionado com a correta utilização da viseira e com a sua lavagem.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados da Covid-19 foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência até 02 de abril, cabendo às forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, surgir na China, em dezembro de 2019 infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).