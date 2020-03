Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com 88 médicos na região do Alentejo, 84 no Centro e 74 a Norte, além de 39 no Algarve. A estes acresce um grupo de 93 médicos voluntários.

Mais de 500 médicos que participaram na Linha de Apoio ao Médico (LAM) receberam um louvor por parte da ministra da Saúde, Marta Temido. O agradecimento foi feito esta segunda-feira em Diário da República."Todos são merecedores de lhes ser reconhecido espírito solidário e humanista, bem como de realçar as suas qualidades e virtudes profissionais e pessoais, concedendo-lhes o meu reconhecimento público pelo seu contributo para o combate à Epidemia COVID-19", indica o documento.Marta Temido destaca a "dedicação e empenho" de todos os médicos, além de um "excecional sentido do dever" e de uma "permanente disponibilidade para o serviço público e para o trabalho em Saúde Pública".A linha médica foi o serviço que fazia a validação dos casos suspeitos, através de sintomas característicos da Covid-19 ou de contacto próximo com doentes. Dos médicos que receberam louvor da ministra, 164 situam-se na área da