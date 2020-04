Coronavírus: Portugal com 380 mortos e 13.141 infetados

Morreram 35 pessoas devido à Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da DGS . O número de mortos aumenta para os 380 e o de infetados 13.141, um aumento de 699 casos comparativamente ao relatório de terça-feira.Em Portugal, morreram quatro pessoas entre os 40 e os 49 anos. A maioria das mortes verifica-se entre pessoas com mais de 80 anos.O número de mortes aumentou na ordem dos 10% novamente e o de infetados aumentou 5%.Houve ainda mais 12 pessoas que recuperaram. Ao todo, são 196.1.211 pessoas encontram-se hospitalizadas, e 245 em unidades de cuidados intensivos.5.903 pessoas aguardam os resultados dos testes laboratoriais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.