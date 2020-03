As três ordens profissionais da área da Saúde (Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos) enviaram uma carta ao primeiro-ministro António Costa a alertar para a "escassez de equipamentos de proteção individual" e pedir um reforço da proteção dos profissionais de saúde.Os três bastonários escrevem na missiva que Portugal não pode "descurar a antecipação de todas as medidas possíveis para preparar o país e os seus vários setores para a pandemia" do Covid-19 e acusam ainda o Governo de ter demorado a arrancar com medidas para travar o avanço do vírus. Lembram os representantes que o primeiro caso foi noticiado em inícios de março e que isso deveria ter proporcionado uma margem de manobra superior à de outros Estados que foram confrontados com o surto mais cedo e em fases em que a informação sobre as medidas a tomar era mais incipiente"."Infelizmente, é entendimento da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Farmacêuticos que o Governo, e o Ministério da Saúde em particular, não têm estado a acautelar medidas básicas e que podem comprometer todo o esforço de combate a este surto, de que é exemplo máximo a escassez de equipamentos de proteção individual", criticam os bastonários no documento ao qual a SÁBADO teve acesso.Os bastonários dizem que recebem milhares de relatos de "situações muito difíceis que os profissionais de saúde estão a enfrentar no terreno sem estar devidamente acautelada a proteção das suas próprias vidas, dos seus familiares e dos seus doentes". O primeiro-ministro afirmou já mais do que uma vez que, até ao momento, não tinha havido falha no material médico necessário para lidar com o vírus."Não estaríamos a cumprir o nosso papel de associações de interesse público, em defesa dos direitos dos nossos doentes e dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, se não transmitíssemos a V. Exa. a preocupação real de, quando atingirmos o pico da pandemia, não dispormos nos nossos hospitais e centros de saúde de um número profissionais de saúde suficiente, em virtude de terem adoecido", dizem os bastonários na carta a António Costa."Vivemos tempos extraordinários, em que todos temos de tomar decisões com base em muito pouca informação, mas temos já uma certeza: antecipar, proteger e testar são três metodologias sem as quais nunca poderemos obter os melhores resultados para Portugal e para os portugueses", sublinham as três ordens na carta conjunta.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19 mil.O continente europeu, com mais de 226 mil infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6820 mortos em 69 176 casos registados até terça-feira.Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera e 2995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.