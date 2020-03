O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa vai implementar, a partir de segunda-feira, restrições de horários e circulação de pessoas nos hospitais de Penafiel e Amarante, no âmbito da fase de contenção do Covid-19 , foi hoje revelado.

"Por forma a dar o melhor contributo nesta fase de contenção do COVID-19 e reforçar a segurança de utentes, visitantes e profissionais, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) implementa, a partir de segunda-feira, 9 de março, e por tempo indeterminado, restrições de horários e circulação de pessoas nas duas unidades hospitalares", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo o CHTS, os acompanhantes e visitas ficam limitados aos horários entre as 11:00 e as 13:00 e entre as 17:00 e as 19:00, só sendo autorizada uma visita por doente, exceto crianças, que podem ter um acompanhante durante 24 horas.

"Quem tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória, como febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar, não pode realizar a visita", segundo o comunicado.

Acrescenta-se que as pessoas que tenham estado fora do país ou contactado com alguém que esteve, nos últimos 14 dias, na China Coreia do Sul, Irão, Singapura Japão e Itália não deve realizar a visita.

"Ainda que não tenha sido registado nenhum caso no CHTS, a implementação destas medidas de prevenção visa acautelar e minimizar o impacto na situação clínica dos doentes, reduzindo a concentração de pessoas e diminuindo, assim, a probabilidade de propagação de eventuais vírus existentes", concluiu-se no comunicado.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo 13 em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".