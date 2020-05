A Entidade Reguladora da Saúde está a notificar os municípios que construíram hospitais de campanha ou centros de rastreio de resposta à covid-19 para que estes sejam inscritos no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados. As taxas de registo variam em função da dimensão dos espaços e do número de pessoal de saúde envolvido. Os registos têm um valor mínimo de mil euros e máximo de 50 mil, segundo a SIC Notícias.