Coronavírus: Cerca de três mil portugueses já foram repatriados

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita , anunciou que mais de quatro mil portugueses já pediram o apoio do Estado para regressar a Portugal, tendo em conta a crise da pandemia da Covid-19.Em conferência de imprensa, Cabrita referiu que, destes, "cerca de 75% desses repatriamentos já estão concretizados", adiantando que "estão a realizar-se diligências" para os restantes, através de meios nacionais ou da comunicação com outros países.O ministro indicou também que, após o fecho de fronteiras com Espanha a 18 de março, foram controlados 132 mil cidadãos na fronteira portuguesa, com 1126 recusas de passagem. A fronteira mais movimentada, referiu Cabrita, foi a fronteira de Valença, entre a região do Minho e a Galiza, onde foram registadas 61 mil situações de controlo de pessoas em trânsito.

No entanto, e apesar do reforçar de medidas com o prolongamento do estado de emergência, o governante garantiu que não há necessidade de reforçar o número de forças de segurança na fronteira durante o período de Páscoa, onde haverá limitação de movimentos entre concelhos de 9 a 13 de abril.

Na mesma conferência de imprensa, Cabrita indicou que, durante a primeira fase do estado de emergência, foram detidas 108 pessoas pelo crime de desobediência.