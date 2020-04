Cabrita anuncia 108 detenções por desobediência durante Estado de Emergência

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita , anunciou que, durante a primeira fase do estado de emergência, foram detidas 108 pessoas pelo crime de desobediência.

Esse período, que se estendeu entre os dias 22 de março e o passado dia 2 de abril, será agora renovado por mais 15 dias de estado de emergência em Portugal, que se inicia esta sexta-feira e que termina no próximo dia 17 de abril.



Eduardo Cabrita destacou ainda que, destas 108 detenções, 29 são "particularmente graves", correspondendo a violações das obrigações de confinamento. "Quem está confinado, ao violar a regra a que está sujeito, está, não só a colocar em causa a sua própria saúde, como está a pôr em causa a saúde e segurança de todos aqueles com quem vive ou com quem se possa encontrar", disse.



O ministro referiu ainda que foram registadas dez tentativas de violação da cerca sanitária no concelho de Ovar. As restantes detenções dizem respeito a violações de obrigações de encerramento de estabelecimentos comerciais.