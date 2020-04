O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou hoje que espera que a renovação do estado de emergência decretado na sequência da pandemia de covid-19 seja "um passaporte" para o país voltar à normalidade.

"O CDS espera que este novo estado de emergência represente um passaporte para uma transição gradual do país à normalidade, porque sabemos que uma paralisação prolongada da economia tem riscos muito negativos para as empresas, para a manutenção de empregos e para os rendimentos das famílias", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos num vídeo enviado à comunicação social.

Nessa mensagem, o líder do CDS pede ao Governo que "crie um plano de reativação" para a economia, que "responda a profissões que estão absolutamente desesperadas".

E deu exemplos: "a Ana que é advogada, a Inês que é médica dentista, o Zeferino que é cabeleireiro e o Zé que tem um restaurante".

"O CDS insiste nas suas medidas que injetam liquidez e um choque de tesouraria nas empresas, como o cheque de emergência de apoio às pequenas e médias empresas, o 'lay-off' alargado a todos os sócios-gerentes e uma isenção do pagamento por conta, especial por conta e adicional por conta", acrescentou.

O presidente do CDS destacou igualmente que "o sucesso com que vencemos esta crise depende do êxito com que apoiarmos estas pessoas".

O Presidente da República decretou hoje a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, até 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19, e disse esperar que seja a última.

"Acabo de assinar a segunda - e desejo, e todos desejam, a última - renovação do estado de emergência, para vigorar até às 24 horas do dia 02 de maio", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.

O estado de emergência vigora em Portugal desde o dia 19 de março e, de acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Também hoje, na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou esperar "que esta seja a última vez" que se decreta o estado de emergência em Portugal.

Durante a tarde, A Assembleia da República aprovou hoje o decreto do Presidente da República que renova o estado de emergência até ao final do dia 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19.

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da prorrogação do estado de emergência, enquanto PEV e Chega abstiveram-se.

O PCP e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, que se tinham abstido na primeira renovação do estado de emergência, juntaram-se ao parlamentar da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, no voto contra.

Portugal regista 629 mortos associados à covid-19 em 18.841 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.