Coronavírus. Caso suspeito em criança internada no Hospital Dona Estefânia dá negativo

O caso suspeito de coronavírus numa criança que foi internada no Hospital Dona Estefânia para realizar exames deu negativo.A Direção-Geral de Saúde (DGS) informou esta sexta-feira que existia um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal.Num comunicado enviado às redações, a Direção-Geral da Saúde informava "que foi validado um novo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica".Tratava-se de uma criança, regressada da China e encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a unidade hospitalar de referência para estas situações."A criança fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)", pode ler-se no comunicado.Este foi o sétimo caso suspeito em Portugal. Os outros seis casos também se revelaram negativo.