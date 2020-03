E, de repente, o papel higiénico tornou-se um bem de primeira necessidade. Ninguém, em situações de quarentena, passa sem ele. Pelo menos, é isto que mostram as prateleiras vazias dos supermercados. A procura de papel higiénico já se tornou um dos assuntos mais comentados, filmados e satirizados na Internet.

"O papel higiénico representa controlo. Lida com uma função corporal que de alguma forma representa um tabu. Quando a população ouve falar do coronavírus, tem receio de perder o controlo. O papel higiénico é para nós uma forma de manter controlo sobre a higiene e a limpeza", referiu Niki Edwards, da Escola de Saúde Pública e Serviço Social, da Universidade de Tecnologia de Queensland, EUA, ao site The Conversation





Ao mesmo site, Brian Cook, da Universidade de Melbourne, que suspeita que esta é "uma forma de reação" das pessoas "ao stress", procurando "um elemento de conforto e segurança". Para muitas pessoas na sociedade ocidental, há uma fator de nojo associado à escassez de papel higiénico", admite Cook, admitindo ainda que exista uma outra razão pragmática nesta procura desenfreada: "O papel higiénico é um produto que ocupa bastante espaço de arrumação em nossa casa, portanto é algo que não costumamos ter em grande stock".





Mas este medo de não ter papel higiénico não é exclusivo dos ocidentais. Quando o Covid-19 irrompeu pela Ásia, a procura também disparou. Joel Werner tentou durante dias com a sua família encontrar papel higiénico na cidade de Hong Kong, afectada pela epidemia do coronavírus que tem o seu foco na China. Como não conseguiu comprou o equvalente a 216 rolos de papel na Amazon, pagando 200 dólares só em portes de envio. Werner, gestor financeiro, gere um fundo de investimento baseado em Hong Kong e vai oferecer metade a amigos e colegas de trabalho.





"É um presente melhor do que vinho nesta altura", afirma à agência Bloomberg. As pessoas têm comprado grandes quantidades de produtos básicos de higiene pessoal – papel higiénico, toalhetes, fraldas, desinfectante para as mães e sobretudo máscaras – levando por vezes a rupturas no stocks em cidades asiáticas ricas como Hong Kong e Singapura.





Em Singapura, o gigante de trading de produtos financeiros IG começou a distribuir pacotes aos trabalhadores com máscaras faciais, termómetros e líquido antiséptico. Quando o nível de alerta na cidade-estado subiu para laranja, a IG alargou a partir de hoje distribuição a todos os clientes. "Começou por ser uma precaução para amigos e família e depois outros começaram a perguntar onde podiam arranjar máscarsa e outras coisas", contou um responsável da IG à Bloomberg.



Vender o inventário na rua

A contenção da epidemia está a deixar vários negócios sem clientes – e a levar os proprietários a medidas extraordinárias para limitar ao máximo as perdas. Em Pequim, a Reuters conta que os donos dos restaurantes estão a vender a desconto o stock de alimentos que já não vão preparar para os clientes que deixaram de aparecer.



Wang Chuanchao tinha comprado 40 mil euros em ingredientes antecipando casa cheia durante as festividades do Ano Novo chinês. Confrontado com o pagamento de renda e salários decidiu vender tudo na rua. "Temos de nos ajudar a nós próprios porque não podemos contar com outra coisa", afirmou à Reuters ao lado da sua banca de vegetais na rua.





