Estudantes de Medicina disponíveis para ajudar no terreno a combater pandemia

Os estudantes de Medicina estão disponíveis para prestar auxílio "no terreno" no combate à pandemia do coronavírus covid-19, indica este sábado a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) em comunicado.





A associação refere que após a suspensão das aulas presenciais, decretadas a 9 de março, recebeu "inúmeras interpelações dos estudantes de Medicina, que manifestaram disponibilidade para contribuir para travar e combater a epidemia de covid-19".A ANEM indica que os estudantes "estão absolutamente disponíveis para auxiliar, ativamente e no terreno, as autoridades de Portugal neste momento crítico de emergência nacional". Assim, prossegue, "diligenciou prontamente junto das entidades competentes pela gestão da epidemia do Covid-19, das Escolas Médicas, e das demais entidades governativas e associadas da administração do sistema de saúde, que contributos podem os estudantes de Medicina oferecer, neste momento e nas próximas fases".

Para já, a ANEM pede aos estudantes que aguardem para que estas entidades procedam à "análise desta disponibilidade" para que "resulte numa resposta adequada, sujeita a modelos de colaboração planeados e devidamente implementados".

Por último, associação lembra que "em ambiente hospitalar, qualquer regime de voluntariado ou colaboração deve ter em atenção as atuais limitações legais e de responsabilização, que todas as ações devem ser devidamente tuteladas e que devem apenas executar atos para os quais tiveram a devida formação, sem nunca desconsiderar a sua própria segurança".