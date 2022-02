Fim da máscara pode chegar dentro de 5 semanas

A ministra sublinha, entre as medidas anunciadas, o fim do isolamento para contactos de risco de pessoas positivias à covid-19, desvalorizando um possível fim de confinamento para assintomáticos infetados, revelando que a medida não foi discutida em Conselho de Ministros.



O fim do isolamento dos assintomáticos, esse, estará dependente de uma alteração das normas da DGS, e que poderá acontecer "em breve".

a máscara não será obrigatória e apenas recomendada para quem tem sintomas. A especialista considerou que Portugal está agora no "momento ideal" para avançar para o nível 1, mas que poderá chegar ao nível 0 depois de "avaliações quinzenais", dependendo da mortalidade e da hospitalização em cuidados intensivos.



Raquel Duarte aponta como metas uma mortalidade inferior a 20 óbitos por milhão de habitantes e para menos de 170 internamentos em UCI. A segunda meta já foi alcançada, uma vez que Portugal tem atualmente 147 doentes em unidades de cuidados intensivos. A mortalidade situa-se atualmente nos 63,3 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias, sendo necessário que o número baixe para mais de um terço.

Sobre a próxima fase de desconfinamento, e por quanto tempo as novas medidas estarão em vigor, Mariana Vieira da Silva indicou que tal está dependente da mortalidade por covid-19 no país, que regista números altos, com a previsão dos peritos a apontar para o valor de 20 mortes por milhão de habitantes a 7 dias dentro de cinco semanas.Na reunião no Infarmed de ontem, a investigadora Raquel Duarte falou deste nível 0, em que