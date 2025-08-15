Confirmada primeira vítima mortal de incêndio em Vila Franca do Deão na Guarda

Foi encontrado um corpo carbonizado em Vila Franca do Deão, no município da Guarda, de acordo com a Proteção Civil. O corpo foi encontrado carbonizado. A informação foi avançada pela RTP.



Combate a incêndio em Vila Real

A Lusa referiu também que a vítimas mortal se tarta do ex-autarca de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso.

Os incêndios rurais que têm assolado o País já consumiram este ano mais de 60 mil hectares, de acordo com os dados revelados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

As chamas não têm dado tréguas aos bombeiros e já várias pessoas tiveram de ser assistidas no seguimento dos incêndios. Quatro bombeiros ficaram feridos, esta quinta-feira, no combate às chamas em Satão, Viseu, que continua a mobilizar mais de 800 bombeiros. Os operacionais sofreram queimaduras.