Portugal

Incêndios. Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 15 de agosto de 2025 às 12:12
Mecanismo permanece até dia 18, segunda-feira.

Mário Silvestre, comandante nacional de emergência e proteção civil, anunciou esta sexta-feira que Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combater os incêndios que assolam o território português. O mecanismo foi ativado até dia 18, segunda-feira, tendo em conta as “virtudes dos acontecimentos” da última noite.

Combate ao incêndio na serra da Lousã, com bombeiros e meios aéreos
Desde quinta-feira foram registadas 24 ocorrências, entre as quais 16 em período noturno.

“O dispositivo está a fazer tudo o que está ao seu alcance”, garantiu o responsável.

Esta sexta-feira estão mobilizados mais de 2800 bombeiros, apoiados por mais de 900 veículos e 30 meios aéreos, para os incêndios em Trancoso, Vila Boa, Sátão, Piódão, Travasso, Cinfães e Lousã, referiu Mário Silvestre aos jornalistas. 

Lembre-se que na quarta-feira o Governo prolongou a situação de alerta até dia 17, domingo, tendo em conta as condições metereológicas e ao perigo elevado de incêndio rural.

Tópicos Incêndios Portugal
