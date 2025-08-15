Sábado – Pense por si

Agência Lusa e RTP expulsas da Guiné-Bissau

Lusa 15 de agosto de 2025 às 14:27
O Governo da Guiné-Bissau decidiu o encerramento das emissões da RTP África, RDP África e Agência Lusa com efeitos a partir de hoje.

As delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP foram expulsas da Guiné-Bissau, as suas emissões suspensas a partir desta sexta-feira e os representantes têm que deixar o país até terça-feira, por decisão do Governo guineense.

Não foram avançadas razões para esta decisão.

Agência Lusa e RTP expulsas da Guiné-Bissau