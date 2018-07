Com Lusa

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) já concluiu o pagamento aos bombeiros voluntários de todas as despesas extraordinárias relativas aos incêndios de 2017. No total, estas desepsas extraordinárias representaram um custo na ordem dos 19 milhões de euros, indicou este sábado o Ministério da Administração Interna (MAI)."A Autoridade Nacional de Protecção Civil já procedeu ao pagamento às associações humanitárias de bombeiros voluntários de todas as despesas extraordinárias, apresentadas e validadas, relativas aos incêndios rurais de 2017, num montante global de cerca de 19 milhões de euros", informa uma nota do ministério tutelado por Eduardo Cabrita, citada pela Lusa.Segundo o MAI, o Governo saldou, no ano passado, um montante de cerca de 12,6 milhões de euros referente a despesas extraordinárias com combustíveis, refeições e reparações, após a devida validação das facturas enviadas pelas associações humanitárias de bombeiros à ANPC.O MAI adianta que este ano, e no mesmo âmbito, a ANPC pagou os cerca de sete milhões de euros restantes do montante global, após apresentação e validação das facturas de despesa."Consciente do importante papel dos bombeiros portugueses no sistema de protecção civil, o Governo cumpre desta forma as suas obrigações no âmbito da circular financeira referente do verão de 2017, documento que é anualmente consensualizado com a Liga dos Bombeiros Portugueses", adianta a nota do MAI.Em 2017, os incêndios florestais consumiram mais de 500 mil hectares de floresta e provocaram 121 mortos.