10:42

Os recrutas do GIPS vêm da GNR e têm que superar testes físicos, médicos e psicológicos.

A agência noticiosa Reuters acompanhou um dia de treino dos elementos do GIPS – Grupo de Intervenção Protecção e Socorro. Este ano, 1.064 soldados compõem esta força de bombeiros de elite. O aumento de efectivos aconteceu depois de 114 pessoas terem morrido nos incêndios florestais de Junho e Outubro de 2017.



"Ainda somos poucos mas o aumento significativo na nossa força vai melhorar a nossa eficácia", afirmou o capitão João Fernandes ao jornalista Axel Bugge, numa base aérea em Pombal, no centro do país.



As equipas de GIPS estão divididas pelas 39 bases existentes por todo o país. Cada uma tem cinco elementos e o seu objectivo é evitar que um fogo se transforme num incêndio incontrolável.



Quando é recebida uma chamada, é enviada uma equipa de uma das bases, dependendo de onde se encontra o fogo. De helicóptero, os guardas do GIPS são deixados junto ao incêndio e montam um grande balde, prendendo-o à aeronave. Esta entornará água sobre as chamas enquanto no solo, os bombeiros de elite recorrem a mangueiras e paus semelhantes a vassouras para controlar as labaredas.



"Uma equipa com ferramentas simples faz um trabalho excelente", garante o capitão Fernandes à Reuters.



Os recrutas do GIPS vêm da GNR e têm que superar testes físicos, médicos e psicológicos. Só depois integram o curso de seis semanas.