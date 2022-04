Como é que o OE2022 responde à guerra na Ucrânia?

O Orçamento é feito com base num cenário que Fernando Medina descreve como "prudente" e arranca com referências à guerra. Mas prevê uma quebra muito ligeira no crescimento, prevê uma descida "significativa" da dívida e aumenta em 2,5% o investimento na Defesa.

A guerra na Ucrânia está na primeira linha do relatório do Orçamento do Estado para 2022. "O Orçamento do Estado para 2022 é apresentado num contexto marcado pela recuperação da economia portuguesa e pelos desafios e incerteza resultantes da invasão militar da Ucrânia pela Rússia", lê-se no documento que a conjuntura internacional obrigou António Costa a mudar.