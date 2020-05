Num gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, @EmmanuelMacron garantiu-me hoje que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa #COVID19 #COVID19PT — António Costa (@antoniocostapm) May 19, 2020

O primeiro-ministro, António Costa , anunciou, esta terça-feira, que os emigrantes portugueses não terão que cumprir nenhum período de quarentena quando regressarem a França depois de um período de férias em Portugal. A garantia foi dada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, ao chefe de Governo, que aproveitou a sua mensagem na rede social Twitter para dizer que espera, como de costume, que os emigrantes visitem o País nos próximos meses, apesar das restrições provocadas pela pandemia de covid-19 "Num gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, Emmanuel Macron garantiu-me hoje que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa", revelou Costa, que deixou um "sentidoagradecimento" a França e um recado aos emigrantes: "À Comunidade portuguesa em França: comme d’habitude, cá vos esperamos no verão."Na segunda-feira, em entrevista à TVI, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou que os emigrantes vão poder regressar a Portugal sem obrigatoriedade de ficar em quarentena. Tal só acontecerá em casos particulares cuja situação assim o exija. "O regresso à terra é uma das condições que permite que as pessoas passem nas fronteiras e isso nunca deixou de existir ao longo deste tempo", recordou.Portugal regista 1.247 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na segunda-feira, e 29.432 infetados, mais 223, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde.